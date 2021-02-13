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Викритого контррозвідкою СБУ бойовика угруповання «Восток» засуджено до 10 років ув’язнення

Викритого контррозвідкою СБУ бойовика угруповання «Восток» засуджено до 10 років ув’язнення

Контррозвідка Служби безпеки України викрила учасника незаконних збройних формувань, який чинив активний супротив силам АТО, у тому числі у районі Донецького аеропорту. Злочинця заочно засуджено до 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, уродженець селища Очеретне, що на Донеччині, у травні 2014 року приєднався до угруповання бойовиків «Восток». У складі незаконного збройного формування він брав участь у бойових діях проти українських військових та правоохоронців у районі Донецького аеропорту, а також поблизу Савур-Могили, Ясинівки, Пантелеймонівки, Бетманового, Пісків та Авдіївки.

Наразі бойовик переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області. Засудженого оголошено у розшук за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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