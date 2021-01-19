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Викритого контррозвідкою СБУ ватажка угруповання бойовиків оголошено у розшук

Викритого контррозвідкою СБУ ватажка угруповання бойовиків оголошено у розшук

Служба безпеки України оголосила у розшук ватажка угруповання бойовиків так званої «ЛНР», який у 2014 році брав активну участь в організації захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області.

Контррозвідка та слідчі української спецслужби встановили, що фігурант у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. За даними слідства, зловмисник організовував «охорону» захопленого приміщення Управління СБУ в Луганській області та інструктував бойовиків щодо здійснення збройного опору учасникам антитерористичної операції.

Також встановлено, що зловмисник створив та очолив угрупування так званий «15-й батальйон територіальної оборони «Брянка СССР», яке у період з 2014 до 2015 років брало участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області. Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

У межах спеціального досудового розслідування тривають заходи щодо документування протиправної діяльності ватажка бойовиків та притягнення його до відповідальності.

Источник: ssu.gov.ua

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