Викритому контррозвідкою СБУ учаснику НЗФ «ЛНР» оголошено про підозру

Контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика терористичної організації «ЛНР», який у 2014 році воював проти українських військових.

У межах слідства органи держбезпеки встановили, що з початком російської збройної агресії мешканець Луганська приєднався до так званого «Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ», а пізніше – до «протитанкової артбатареї 2-ї окремої мотострілецької бригади НМ ЛНР».

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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