Викритому СБУ на хабарі голові райсуду Одещини оголошено про підозру

Викритому на хабарі Службою безпеки України голові одного з районних судів Одеської області Генеральною прокуратурою оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Оперативники спецслужби встановили, що очільник райсуду за шість тисяч доларів США обіцяв мешканцю тимчасово окупованої території Донеччини вплинути на рішення іншого суду у цивільній справі на користь чоловіка. Однією із підстав для судового розгляду позивач використовував «довіреність», видану нотаріусом так званої «ДНР». Незабаром суд ухвалив «потрібне» рішення щодо виплати позивачеві тридцяти тисяч американських доларів іншим учасником судового процесу – бізнесменом з Одещини.

Правоохоронці задокументували, що голова райсуду залучив до протиправної діяльності як посередника свою матір, у помешканні якої під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили всю суму неправомірної вигоди.

За матеріалами СБУ заступник Генерального прокурора України оголосив голові районного суду про підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадуємо, що протягом 2015 - 2018 років спецпідрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України стосовно суддів різних рівнів за матеріалами СБУ розпочато 32 кримінальні провадження, у яких 34 особам повідомлено про підозру в скоєнні корупційних злочинів. З них у 28 кримінальних провадженнях дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками ст. 368 “Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою” Кримінального кодексу України. Зокрема повідомлено про підозру одному керівнику та двом суддям апеляційних судів, судді окружного адміністративного суду, восьми керівникам та сімнадцяти суддям районних, міжрайонних та міських судів.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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