Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:10
Просмотров: 103

Вилучено понад 6 кг канабісу: прокурори в апеляції домоглись реального покарання чоловіку

Вилучено понад 6 кг канабісу: прокурори в апеляції домоглись реального покарання чоловіку

Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі чоловіку, який незаконно придбав та зберігав за місцем мешкання понад 6 кг канабісу (ч. 3 ст. 309 КК України).

За інформацією начальника управління обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, встановлено, що з середини червня 2019 року мешканець Харкова вирощував коноплі на території власного домоволодіння, розташованого в Немишлянському районі, та виготовляв з них канабіс.

У ході обшуку, проведеного 2 вересня 2019 року, виявлено та вилучено понад 6 кг канабісу.

Вироком Фрунзенського районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України його було звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням на 3 роки.

Прокурори не погодились із зазначеним рішенням суду у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення, а також з підстав неправильного звільнення особи від відбування покарання з випробуванням.

Вироком Харківського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задоволено та призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі, яке чоловіку належить відбувати реально.

Довідково: на теперішній час вказаний вирок апеляційного суду набув чинності.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вырубили деревья на полмиллиона: в Харькове будут судить «черных» лесорубов (ФОТО)
Сегодня 08:02    67
Харьковчане задолжали за газ три миллиарда
Сегодня 07:36    102
В Харькове пропала без вести женщина с потерей памяти
Сегодня 06:44    160
ДТП. В центре Харькова Ford сбил женщину — полиция разыскивает свидетелей (ФОТО)
Сегодня 06:18    218
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    133
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    232
ЄСПЛ починає слухання у справі проти РФ про злочини на Донбасі
27.01.2022 09:34    218
В Харькове троллейбус поехал на красный (ВИДЕО)
27.01.2022 09:01    312
На Харьковщине бегал шакал
27.01.2022 08:34    344
Конфискованную на харьковской таможне валюту перечислили в госбюджет
27.01.2022 08:09    222
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 