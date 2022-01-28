Вилучено понад 6 кг канабісу: прокурори в апеляції домоглись реального покарання чоловіку

Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі чоловіку, який незаконно придбав та зберігав за місцем мешкання понад 6 кг канабісу (ч. 3 ст. 309 КК України).

За інформацією начальника управління обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, встановлено, що з середини червня 2019 року мешканець Харкова вирощував коноплі на території власного домоволодіння, розташованого в Немишлянському районі, та виготовляв з них канабіс.

У ході обшуку, проведеного 2 вересня 2019 року, виявлено та вилучено понад 6 кг канабісу.

Вироком Фрунзенського районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України його було звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням на 3 роки.

Прокурори не погодились із зазначеним рішенням суду у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення, а також з підстав неправильного звільнення особи від відбування покарання з випробуванням.

Вироком Харківського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задоволено та призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі, яке чоловіку належить відбувати реально.

Довідково: на теперішній час вказаний вирок апеляційного суду набув чинності.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

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