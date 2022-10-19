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Вимагав 10 тисяч доларів у підприємця і погрожував фізичною розправою – затримано мешканця міста Первомайський

Вимагав 10 тисяч доларів у підприємця і погрожував фізичною розправою – затримано мешканця міста Первомайський

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру раніше судимому 43-річному чоловіку за фактом вимагання передачі чужого майна з погрозою спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

В місті Первомайський Лозівського району підозрюваний вимагав у підприємця «повернення» неіснуючого боргу в сумі 10 тисяч доларів США. У випадку відмови передати цю суму коштів вимагач погрожував 31-річному потерпілому фізичною розправою. З метою залякування та підтвердження своїх намірів підозрюваний заволодів автомобілем ВАЗ 2110, який належить підприємцю.

Підприємець передав підозрюваному першу частину суми в розмірі 5 тисяч доларів США.

З квітня 2022 року зловмисник продовжив висловлювати погрози потерпілому, вимагаючи передати йому залишок «боргу».

18 жовтня 2022 року в місті Первомайський, під час передачі частини суми в розмірі 2 500 доларів США, вимагача затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру раніше судимому 43-річному чоловіку за фактом вимагання передачі чужого майна з погрозою спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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