Винесено вирок поліцейському, який з ножем напав на дівчинку і відібрав у неї мобільний телефон

За результатами досудового розслідування проведеного слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, Солом`янський районний суд міста Києва виніс вирок щодо розбійного нападу на 12-річну дівчинку, скоєний двома особами.

Відомо, що один із нападників – сержант поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Правоохоронця визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Він засуджений до трьох років позбавлення волі без права обіймати посади в органах внутрішніх справ Нацполіції протягом трьох років.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20 грудня 2018 року близько 18:00 у сквері «Героїв Севастополя» біля ліцею «Престиж» у місті Києві поліцейський зупинив малолітню дитину, утримуючи за рюкзак.

Погрожуючи насильством та застосуванням ножа, правоохоронець змушував віддати йому мобільний телефон. Отримавши відмову, засуджений штовхнув дитину, після чого вона впала. Правоохоронець повторно висловив вимогу, притиснувши ножа до обличчя дівчинки, і забрав мобільний телефон, вартість якого становить близько двох тисяч гривень. Під час здійснення злочину правоохоронець перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Источник: dbr.gov.ua

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