В.и.о. начальника университета имени Кожедуба отстранили от должности

Временного ректора университета Воздушных Сил подозревают в коррупции.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил от должности временно исполняющего обязанности начальника Харьковского Национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба сроком на 60 дней. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление суда.

Также в постановлении сказано, что в 2020 году ХНУВС заключил два соглашения с частным предприятием по текущему ремонту освещения полосы препятствий и сектора для метания гранат. Общая сумма договора составила почти 100 тыс. грн. Соглашение подписали без конкурентной процедуры на максимальные допороговые суммы.

По данным следствия, в.и.о. начальника университета, зная, что подрядчик не полностью выполнил строительные работы, подписал акты приемки и передал их для оплаты в бухгалтерию университета. По версии следователей, при этом из 99 тыс. грн переплата составила 66 078,65 грн.

20 июля временному ректору сообщили о подозрении. 22 июля суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В ХАЦ напомнили, что бывшего начальника военного университета Андрея Алимпиева судят за злоупотребление служебным положением и растрату средств на сумму 2,4 млн грн. Следующего руководителя университета Александра Туринского освободили от должности в мае 2021 года. Туринский получил подозрение в халатном отношении к военной службе, приведшему к авиакатастрофе самолета вблизи города Чугуев. В авиакатастрофе погибли 26 человек – курсанты ХНУПС имени И. Кожедуба и члены экипажа.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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