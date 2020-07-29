Вирок винесено: головного інспектора митного поста, який вимагав неправомірну вигоду, засуджено до 6 років позбавлення волі

Прокуратурою Харківської області підтримано публічне обвинувачення та Ленінським районним судом м. Харкова визнано винним головного державного інспектора митного поста «Пісочин» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, поєднане з вимаганням, вчинене повторно).

Вказаного чоловіка засуджено до покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, в тому числі органах Державної митної служби, строком на 3 роки з конфіскацією всього належного йому майна.

Обставини справи

Як повідомив заступник начальника управління прокуратури області Євген Шпак, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році головний державний інспектор митного поста «Пісочин», використовуючи своє службове становище, вимагав неправомірну вигоду за не застосування безпідставних додаткових заходів контролю, за непритягнення до адміністративної відповідальності за штучно створені ним порушення митних правил, а також за безперешкодне митне оформлення товарів.

Усього вказаний чоловік отримав понад 300 тис. грн неправомірної вигоди.

На цей час вирок не набув чинності. Прокуратурою готується апеляційна скарга у зв’язку з невідповідністю м’якості покарання скоєному злочину.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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