Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 44

Вирощували понад 320 кущів коноплі: затримано двох чоловіків (ФОТО)

Вирощували понад 320 кущів коноплі: затримано двох чоловіків (ФОТО)

Чугуївська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вирощування конопель (ч. 1 ст. 310 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2020 року 33-річний та 39-річний чоловіки приїхали з Донецької області на Харківщину. Вказані особи винайняли житло у Зміївському районі та на присадибній ділянці, огородженій парканом, створили умови для вирощування коноплі, налагодивши систему підкормки та поливу рослин.

У ході обшуків, проведених 17 серпня 2020 року спільно з працівниками Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області та працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю, виявлено та вилучено понад 320 кущів коноплі.

Двох зазначених чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Вирощували понад 320 кущів коноплі: затримано двох чоловіків (ФОТО)

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Больницы второй очереди для больных коронавирусом: список
Сегодня 07:39    52
Понад три сотні наркоманів та закладників зловили харківські активісти разом з поліціянтами (ВІДЕО)
Сегодня 06:44    70
Власти призвали харьковчан не собирать толпы гостей на свадьбах и днях рождения
Сегодня 06:26    73
Коронавирус в Харькове: статистика на 18 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:08    118
150 струй, 36 метров в диаметре, подсветка - как выглядит новый фонтан на площади Свободы
Сегодня 01:34    252
Как должен указываться срок годности
18.08.2020 08:54    233
Харьковские газопроводы проверили водолазы (ФОТО)
18.08.2020 08:37    195
На Харьковщине спасатели ликвидировали 33 пожара в природных экосистемах (ФОТО)
18.08.2020 08:09    108
В Харькове хотят проводить до двух тысяч ПЦР-тестов в день
18.08.2020 07:41    209
На Харьковщине зарегистрированы 25 несовершеннолетних бизнесменов
18.08.2020 07:14    259
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 