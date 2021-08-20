Вирощував понад 550 кущів конопель на власному подвір’ї – судитимуть чоловіка
Красноградською окружною прокуратурою Харківської області направлено до Зачепилівського районного суду Харківської області обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка за фактом незаконного вирощування конопель (ч. 2 ст. 310 КК України).
Як повідомив керівник окружної прокуратури Дмитро Нестєров, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Кочетівка Харківської області вирощував коноплі на власному подвір’ї.
У ході обшуку зазначеного домоволодіння виявлено та вилучено понад 550 кущів конопель.
Судовою експертизою підтверджено належність вилучених рослин до рослин роду конопля.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Источник: khar.gp.gov.ua