Вирощував понад 550 кущів конопель на власному подвір’ї – судитимуть чоловіка

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області направлено до Зачепилівського районного суду Харківської області обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка за фактом незаконного вирощування конопель (ч. 2 ст. 310 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Дмитро Нестєров, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Кочетівка Харківської області вирощував коноплі на власному подвір’ї.

У ході обшуку зазначеного домоволодіння виявлено та вилучено понад 550 кущів конопель.

Судовою експертизою підтверджено належність вилучених рослин до рослин роду конопля.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: khar.gp.gov.ua

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