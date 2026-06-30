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«Вирішення питання» з кол-центрами: підозрюється нардеп

«Вирішення питання» з кол-центрами: підозрюється нардеп

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

У серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих «кол-центрів», попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 млн дол. США неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав.

Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

Згодом депутат відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим, за даними слідства, умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості.

Докладніше (http://short.nabu.gov.ua/6EdOFa)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/4015

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