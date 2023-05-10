Вищий антикорсуд конфіскував статки колаборанта Володимира Сальдо

Зокрема, йдеться про зареєстроване в Коростишівському районі ПАТ "Каштан", яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. ВАКС також конфіскував 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".

Окрім того, у Сальдо забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 квадрати у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратів у Ялті, квартиру та два паркомісця у Ореанді, декілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.

Суд відмовився конфісковувати майно, яке записано на доньку Ірину, зокрема зарєстроване в Херсоні ТОВ "Бебко" (мережа автосалонів, яка є дилером автівок Volvo) та зареєстроване в Херсоні ТОВ "Конка", яке займається організацією дозвілля.

Все це вдалось конфіскувати завдяки санкційному механізму, розробленому ЦПК, Автомайданом та нашими партнерами. Ми також сподіваємось, що Сальдо не тільки втратить активи, а й відповість за державну зраду.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2264

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