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Вищий антикорупційний суд засудив 19 людей до ув’язнення за справами НАБУ

Вищий антикорупційний суд засудив 19 людей до ув’язнення за справами НАБУ

19 людей за час роботи Вищого антикорупційного суду отримали тюремні строки, повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Згідно з інфографікою, оприлюдненою бюро, ВАКС 16 вироками засудив до ув’знення 19 людей у справах НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 14 із них вже набули чинності. Більшість справ стосувалися злочинів, пов’язаних із неправомірною вигодою.

«Крім позбавлення волі, ВАКС конфіскував все належне майно суддів Малиновського райсуду Одеси та Господарського суду Одеської області. До останнього також застосовано спеціальну конфіскацію – в дохід держави звернено 250 тисяч гривень. А також конфісковано автомобіль ексдиректора ВАТ «Кіровоградгаз», засудженого за розтрату 8,6 мільйона гривень», – йдеться у висновках НАБУ.

Загалом, за даними НАБУ, за час роботи цього відомства понад 300 обвинувальних актів стосовно майже 600 осіб було скеровано до суду, щодо корупції високопосадовців ухвалено 56 обвинувальних вироків, які набрали законної сили.

Вищий антикорупійний суд України почав роботу у вересні 2019 року.

Источник: radiosvoboda.org

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