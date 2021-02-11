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Військова контррозвідка СБУ викрила кандидата на службу до Національної гвардії України на приховуванні громадянства РФ

Військова контррозвідка СБУ викрила кандидата на службу до Національної гвардії України на приховуванні громадянства РФ

Військова контррозвідка СБ України викрила приховане громадянство РФ у кандидата на службу до батальйону оперативного призначення Нацгвардії. Цей підрозділ регулярно залучається до виконання завдань у районі проведення ООС.

Встановлено, що мешканець Києва, який до 2016 року проживав на тимчасово анексованій території АР Крим, за власною ініціативою звернувся до представників Нацгвардії для укладання контракту на проходження військової служби. При цьому, під час подачі відповідних документів до української силової структури, кандидат свідомо приховав інформацію про наявність паспорта громадянина РФ.

За даними військової контррозвідки СБУ, іноземне громадянство він отримав у 2019 році на території тимчасово анексованого півострова. Наразі перевіряється інформація стосовно можливої причетності чоловіка до мережі спецслужб РФ.

Заходи із попередження протиправних дій на шкоду державній безпеці України, зокрема витоку службової інформації у оборонній сфері, проводились спільно з командуванням Національної гвардії.

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: война, сбу

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