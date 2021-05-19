Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:26
Просмотров: 57

Військова контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика у Збройних Силах України

Військова контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика у Збройних Силах України

Оперативники військової контррозвідки СБУ викрили колишнього бойовика у підрозділі ЗСУ в районі операції Об’єднаних сил.

Співробітники спецслужби встановили, що чоловік у 2014 році у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» зі зброєю в руках перебував на одному з блокпостів у Слов’янську на Донеччині. Він здійснював огляд і перевірку документів громадян і транспортних засобів.

Зловмисник невдовзі залишив бойовиків, а згодом, надавши недостовірні дані через військкомат, влаштувався до української армії. Він ніс службу в одній з частин у Донецькій області.

У ході проведення обшуку за місцем проживання правопорушника правоохоронці виявили і вилучили незареєстрований пістолет травматичної дії та проросійську символіку.

У межах провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове слідство.

Заходи проводились спільно з ГУ Нацполіції у Донецькій області під процесуальним керівництвом Слов’янської окружної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ заблокувала діяльність підпільного нафтопереробного заводу: вилучено контрафактної продукції на 5,7 млн грн
18.05.2021 10:14    188
Под Харьковом нашли тайную трубу, через которую собирались качать нефтепродукты
18.05.2021 08:55    334
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 17.05.2021
18.05.2021 07:53    171
СБУ викрила орендатора Охтирської ТЕЦ на привласненні 40 млн грн. підприємства
18.05.2021 06:16    209
СБУ повідомила про підозру Семену Семенченку в організації обстрілу одного з ТБ-каналів
16.05.2021 08:23    340
Оккупанты массово устанавливают мины на Донбассе: новые данные ОБСЕ
16.05.2021 06:31    286
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 14.05.2021
15.05.2021 09:45    236
СБУ викрила колишню керівницю Держгеокадастру Закарпаття на махінаціях з землею: втрати держави понад 15 млн грн
15.05.2021 09:09    339
СБУ запобігла розхитуванню ситуації на Кіровоградщині: зловмисники намагалися створити «паралельні» територіальні громади
15.05.2021 06:20    342
РФ открыто поддержала террористов ХАМАС: заявление МИД
15.05.2021 06:10    582
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 