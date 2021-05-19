Військова контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика у Збройних Силах України

Оперативники військової контррозвідки СБУ викрили колишнього бойовика у підрозділі ЗСУ в районі операції Об’єднаних сил.

Співробітники спецслужби встановили, що чоловік у 2014 році у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» зі зброєю в руках перебував на одному з блокпостів у Слов’янську на Донеччині. Він здійснював огляд і перевірку документів громадян і транспортних засобів.

Зловмисник невдовзі залишив бойовиків, а згодом, надавши недостовірні дані через військкомат, влаштувався до української армії. Він ніс службу в одній з частин у Донецькій області.

У ході проведення обшуку за місцем проживання правопорушника правоохоронці виявили і вилучили незареєстрований пістолет травматичної дії та проросійську символіку.

У межах провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове слідство.

Заходи проводились спільно з ГУ Нацполіції у Донецькій області під процесуальним керівництвом Слов’янської окружної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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