Військова контррозвідка СБУ вилучила на Сумщині 4,5 кілограма пластиду у військовослужбовця Збройних Сил України
Оперативники Департаменту військової контррозвідки СБУ затримали на Сумщині військовослужбовця Збройних Сил України під час збуту партії вибухівки – трьох кілограмів пластиду з детонатором.
За попередніми даними слідства, це не перший факт продажу вибухівки військовим. Затримання зловмисника проводилось із залученням спецпідрозділу ЦСО “А” СБ України.
Цього ж дня за місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили ще 1,5 кг пластиду.
Кримінальне провадження розпочато на підставі матеріалів ДВКР СБ України з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Розслідує справу Головне управління національної поліції у Сумській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Сумського гарнізону.
Источник: ssu.gov.ua