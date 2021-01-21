Військова контррозвідка СБУ вилучила на Сумщині 4,5 кілограма пластиду у військовослужбовця Збройних Сил України

Оперативники Департаменту військової контррозвідки СБУ затримали на Сумщині військовослужбовця Збройних Сил України під час збуту партії вибухівки – трьох кілограмів пластиду з детонатором.

За попередніми даними слідства, це не перший факт продажу вибухівки військовим. Затримання зловмисника проводилось із залученням спецпідрозділу ЦСО “А” СБ України.

Цього ж дня за місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили ще 1,5 кг пластиду.

Кримінальне провадження розпочато на підставі матеріалів ДВКР СБ України з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Розслідує справу Головне управління національної поліції у Сумській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Сумського гарнізону.

Источник: ssu.gov.ua

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