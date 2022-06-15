Військовослужбовці «другої армії світу» намагалися продати запчастини від комплексу ППО на Донеччині

Таким чином окупанти хотіли заробити грошей і уникнути служби на фронті, зробивши свою техніку небоєздатною. Про це повідомило ГУР.

● Загарбники познімали з бойових машин «Тор-М2У» блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів.

● росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка повідомила про «бізнесменів» у так зване «мдб днр».

● Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а «бізнесмени» продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.

Источник: https://t.me/spravdi/10697

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