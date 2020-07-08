Військовою прокуратурою затримано співробітника СБУ, який вимагав 3 тис доларів США хабара

За процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито інспектора кадрового підрозділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у липні 2020 року інспектор з кадрів вимагав у громадянина України 3 тис доларів США неправомірної вигоди для розгляду його кандидатури на заміщення посади в одному із управлінь СБУ.

Після одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 1 тис доларів США співробітника СБУ затримано прокурорами військової прокуратури спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Наразі прокурорами та слідчими проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються інші службові особи, причетні до цього злочину. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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