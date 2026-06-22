Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:49
Просмотров: 43

Витік даних уряду Техасу дозволив хакерам викрасти 3 мільйони водійських посвідчень та паспортів

Витік даних уряду Техасу дозволив хакерам викрасти 3 мільйони водійських посвідчень та паспортів

За словами генерального прокурора штату, витік даних у державному департаменті штату Техас дозволив хакерам отримати інформацію про водійські посвідчення та номери паспортів понад 3 мільйонів людей .

Цей інцидент є одним з найбільших витоків даних, що вплинули на штат цього року.

У повідомленні про витік даних на веб-сайті Texas Parks & Wildlife департамент заявив, що нещодавно підрозділ кібербезпеки штату виявив інцидент безпеки (природа якого та час не уточнюються), який дозволив хакерам отримати доступ до постачальника системи ліцензування департаменту, який займається продажем ліцензій на полювання та риболовлю.

Департамент не назвав постачальника та не відповів на запит TechCrunch про коментарі щодо інциденту, а також не повідомив, чи отримав департамент якісь повідомлення від хакерів.

За словами відомства, порушення також включало адреси електронної пошти, номери телефонів та адреси проживання постраждалих власників ліцензій.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бессент радив Трампу не приймати Зеленського у Білому домі, а дружина Венса редагувала угоду про копалини, - NYT
Сегодня 08:41    50
Танкери проходять Ормузьку протоку попри заяви Ірану про блокування
Сегодня 08:26    49
Дай відсіч шахраям - 10 правил безпеки у публічному Wi-Fi від Держспецзв'язку
Сегодня 08:12    82
Іран і США узгодили дорожню карту до можливої угоди протягом 60 днів
Сегодня 08:08    63
Трамп змінив позицію щодо Anthropic після переговорів з компанією
Сегодня 07:57    65
ДПС попередила про фейкові листи з «актами перевірок» – як діють шахраї
Сегодня 07:28    80
Ми отримали від посередників інформацію про те, що перший раунд переговорів між Іраном і США завершився і пройшов успішно
Сегодня 07:24    84
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:17    140
NASA обрала ракетну компанію Еріка Шмідта для місії на Марс
Сегодня 07:05    100
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    129
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 