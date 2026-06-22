Витік даних уряду Техасу дозволив хакерам викрасти 3 мільйони водійських посвідчень та паспортів

За словами генерального прокурора штату, витік даних у державному департаменті штату Техас дозволив хакерам отримати інформацію про водійські посвідчення та номери паспортів понад 3 мільйонів людей .

Цей інцидент є одним з найбільших витоків даних, що вплинули на штат цього року.

У повідомленні про витік даних на веб-сайті Texas Parks & Wildlife департамент заявив, що нещодавно підрозділ кібербезпеки штату виявив інцидент безпеки (природа якого та час не уточнюються), який дозволив хакерам отримати доступ до постачальника системи ліцензування департаменту, який займається продажем ліцензій на полювання та риболовлю.

Департамент не назвав постачальника та не відповів на запит TechCrunch про коментарі щодо інциденту, а також не повідомив, чи отримав департамент якісь повідомлення від хакерів.

За словами відомства, порушення також включало адреси електронної пошти, номери телефонів та адреси проживання постраждалих власників ліцензій.

Джерело: internetua.com

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