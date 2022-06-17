Вкрала алкоголь: під Харковом працівники крамниці затримали жінку

37-річну харків’янку зупинили співробітники торговельного закладу та передали працівникам поліції.

В магазині, розташованому в місті Південне, жінка взяла з полиць алкогольні та безалкогольні напої, поклала до пакету та пройшла повз каси не розрахувавшись. Співробітники магазину наздогнали відвідувачку та викликали поліцію, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15. ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Жінку затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости