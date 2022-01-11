«Власти» ОРДО заявляют об открытии фейковых «представительств» в ряде неназванных стран

Оккупационные власти ОРДО заявляют о некой договоренности об открытии фейковых «представительств ДНР» в ряде стран. Об этом сепаратистским пропагандистам рассказала называющая себя «министром иностранных дел» Наталья Никонорова, пишет «ОстроВ».

Как сообщалось ранее, при поддержке маргинальных политиков низшего эшелона в ряде европейских стран были созданы так называемые «представительства ДНР». Они не имеют ничего общего с дипломатическими учреждениями, они зарегистрированы как общественные организации, клубы по интересам и так далее. Время от времени они поводят малолюдные мероприятия якобы в поддержку «республик Донбасса».

Так, например, депутат местных органов самоуправления из департамента Буш-дю-Рон Юбер Файяр в сентябре 2017 года провозгласил себя «почетным консулом Донецкой народной республики». Возглавляемое им «представительство ДНР» зарегистрировано в форме ассоциации в частном доме в небольшом городке под Марселем, а сам «почетный консул» подвергался арестом за сутенерство.

В марте 2021 года французский суд закрыл «представительский центр» в Марселе.

По словам Никоноровой, подобные «представительства» могут появиться еще в нескольких государствах.

«Конечно, мы продолжаем работу над расширением географии представительских центров. В 2021 году проводились переговоры с представителями ряда стран, причем в некоторых государствах буквально все готово к официальному открытию наших центров», — похвалилась «министр», традиционно не назвав эти государства, намекнув лишь, что «переговоры» велись в странах в Европы, Южной Азии и Северной Америки.

Источник: sprotyv.info

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