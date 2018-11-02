Власти Турции заявили, что убийство журналиста Хашогги был заранее спланированным

Саудовский журналист Джемаль Хашогги стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Стамбула, расследующей дело об убийстве Хашогги, передает турецкое агентство Анадолу.

Согласно заявлению, после убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

«Несмотря на все усилия Анкары по раскрытию преступления, переговоры с Эр-Риядом не принесли результатов. Турция вновь обратилась к Саудовской Аравии с требованием выдачи лиц, арестованных за причастность к убийству Хашогги», — отметили в Генпрокуратуре.

Сообщается также, что делегация во главе с генпрокурором Стамбула приглашена в Саудовскую Аравию в рамках расследования убийства Хашогги.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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