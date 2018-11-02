Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:34
Просмотров: 54

Власти Турции заявили, что убийство журналиста Хашогги был заранее спланированным

Власти Турции заявили, что убийство журналиста Хашогги был заранее спланированным

Саудовский журналист Джемаль Хашогги стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Стамбула, расследующей дело об убийстве Хашогги, передает турецкое агентство Анадолу.

Согласно заявлению, после убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

«Несмотря на все усилия Анкары по раскрытию преступления, переговоры с Эр-Риядом не принесли результатов. Турция вновь обратилась к Саудовской Аравии с требованием выдачи лиц, арестованных за причастность к убийству Хашогги», — отметили в Генпрокуратуре.

Сообщается также, что делегация во главе с генпрокурором Стамбула приглашена в Саудовскую Аравию в рамках расследования убийства Хашогги.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: турция

Читайте ещё:

Рекордне летовище: у Стамбулі відкрили аеропорт, який стане найбільшим у світі
31.10.2018 09:34    220
Москва усугубляет кризис между Анкарой и Вашингтоном
22.08.2018 07:38    252
В Анкаре обстреляли пост безопасности у посольства США
21.08.2018 05:44    166
В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США
20.08.2018 11:30    175
В Турции опять отказались отпустить Брансона
16.08.2018 08:00    158
Турция готовится перевести расчеты с рядом государств в нацвалюту
12.08.2018 13:15    236
Эрдоган пугает США поиском новых союзников
12.08.2018 07:28    332
США удваивают импортные пошлины на сталь и алюминий для Турции
11.08.2018 07:50    255
В Турции назвали причины бойкота Евровидения
05.08.2018 15:00    331
Туреччина вводить у відповідь санкції щодо офіційних осіб США – Ердоган
05.08.2018 08:05    172
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 