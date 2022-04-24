Внаслідок російської агресії загинули 213 дітей – Офіс генпрокурора

Дитячі іграшки на руїнах будівлі, знищеної під час масштабної війни Росії проти України. Місто Бородянка, що на Київщині, 8 квітня 2022 року

Кількість дітей, загиблих внаслідок повномасштабного російського вторгнення, зросла до 213, повідомляє Офіс генерального прокурора вранці 24 квітня.

«Більше ніж 602 дитини постраждали в Україні за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, станом на ранок 24 квітня 2022 року 213 дітей загинуло та понад 389 поранено», – йдеться в даних ОГП.

Прокуратура вказує на те, що дані не остаточні, наразі правоохоронці встановлюють їх у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у місті Києві – 16, Житомирській – 15», – заявляє відомство.

Напередодні стало відомо, зокрема, про смерть двох дівчат внаслідок обстрілу російськими військами Маріуполя. А 22 квітня через обстріл села Кам’янське на Запоріжжі загинув 17-річний підліток.

«22 квітня під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Бучанського району Київської області окупантами, виявлено тіло 16-річного підлітка із осколковими пораненнями. 23 квітня біля села Новокиївка Снігурівського р-ну Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, внаслідок детонації міни», – повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, бомбардування та обстріли російських військ пошкодили 1 500 закладів освіти, 102 з них зруйновані повністю.

Внаслідок обстрілу Одеси 23 квітня загинули восьмеро людей, серед них – тримісячне немовля.

Источник: radiosvoboda.org

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