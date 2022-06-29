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Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 341 дитина

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 341 дитина

Більше ніж 968 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 29 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 341. Зросла кількість поранених - понад 627.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 58, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

28 червня війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Бахмут Донецької області, поранено 9-річного хлопчика.

28 червня внаслідок ракетних обстрілів ворогом м. Очаків Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля та дівчатка 14 та 15 років.

27 червня під час розбору завалів в центральному районі м. Маріуполь підліток 15 років підірвався на гранаті, внаслідок чого отримав поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2092 заклади освіти. З них 213 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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