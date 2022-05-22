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Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 232 дитини

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 232 дитини

Більше ніж 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За останню добу офіційне число дітей-жертв не змінилося - 232. Не зазнали змін і дані щодо поранених- 430.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

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