Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 339 дітей

Більше ніж 953 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 27 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 339. Зросла кількість поранених - понад 614.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

26 червня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл Шевченківського району м. Києва. Поранення отримала малолітня дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

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