Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:40
Просмотров: 63

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 339 дітей

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 339 дітей

Більше ніж 953 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 27 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 339. Зросла кількість поранених - понад 614.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

26 червня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл Шевченківського району м. Києва. Поранення отримала малолітня дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає»: Гайдай про хід боїв за Лисичанськ
Сегодня 09:26    131
У Харківській області окупанти знищили 4019 житлових будинків
Сегодня 09:15    126
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06
Сегодня 09:08    129
Захід повинен зберігати єдність щодо України – Байден
Сегодня 09:05    118
У Батумі перебуває танкер з російськими підсанкційними нафтопродуктами - ЗМІ
Сегодня 08:54    150
Черговий прокол роспропаганди: сепаратисти «вшанували» загиблого з фото канадського кіноактора
Сегодня 08:45    208
Украина купила в Германии 2900 ракетных комплексов Matador
Сегодня 08:36    188
Росія змінила відповідального за війну в Україні та продовжує "таємну мобілізацію" – ISW
Сегодня 08:27    184
УЗ призначила евакуаційний потяг на 27 червня
Сегодня 08:18    147
Залагодження війни в Україні будь-яким способом призведе до тривалої нестабільності
Сегодня 08:09    160
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 