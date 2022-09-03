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Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 380 дітей

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 380 дітей

Більше ніж 1117 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 3 вересня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 380. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 737.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.

31 серпня внаслідок обстрілу окупантами м. Балаклія Харківської області отримав травми 13-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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