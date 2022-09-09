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Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 383 дитини

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 383 дитини

Станом на ранок 9 вересня 2022 року більше ніж 1126 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 743 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 206, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

6 вересня внаслідок обстрілу окупантами смт Андріївка Балаклійського району Харківської області поранено 2-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2472 заклади освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

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