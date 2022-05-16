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Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей

Станом на ранок 16 травня 2022 року більше ніж 650 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинуло та понад 421 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 140, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

14 травня внаслідок обстрілу ворогом с.Леб’яже Чугуївського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопчик.

Стало відомо, що 8 березня у результаті авіаудару військами РФ по м. Маріуполю Донецької області загинула 15-річна дівчина. А 18 березня через обстріл окупантами міста - 16-річний підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано повністю.

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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