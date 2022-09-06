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Внаслідок збройної агресії рф загинуло 382 дитини

Внаслідок збройної агресії рф загинуло 382 дитини

● Станом на ранок 6 вересня більше ніж 1123 дітей постраждали: 382 дитини загинуло та понад 741 отримали поранення.

● Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

● 5 вересня внаслідок обстрілу ворогом м.Бахмут Донецької області поранено 17-річного підлітка.

● Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

- «Діти війни (https://childrenofwar.gov.ua/)» - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.

Джерело: https://t.me/corona_numbers/696

Новости портала «Весь Харьков»

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