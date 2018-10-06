Во дворе частного дома в Харьковском районе выявили наркоплантацию

Во дворе дома 25-летнего жителя Харьковского района правоохранители обнаружили плантацию наркосодержащих растений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время проведения обыска дома и двора жителя поселка Покотиловка полицейские обнаружили 747 растений, похожих на коноплю и около 35 граммов вещества растительного происхождения в высушенном и измельченном состоянии.

Хозяин жилья признался правоохранителям, что занимался выращиванием наркотических растений для своих личных нужд.

Растения и найденное вещество полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следователем открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости