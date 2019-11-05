Во Флориде задержали школьника за попытку нанять киллера в Instagram

Полиция в штате Флорида задержала 18-летнего юношу за попытку нанять в Instagram киллера для убийства сотрудника школы, сообщает газета Bradenton Herald.

Полиция округа Паско сообщила, что учащийся школы Фивей (Fivay) Николас Годфри воспользовался аккаунтом в Instagram под названием «фан-клуб Фивей», чтобы отправить сообщения другому школьнику.

«Мне нужен человек, который мог бы убить кое-кого… Без шуток, мне нужно устранить его как можно скорее», — написал Годфри, предложив заплатить за убийство сотрудника школы 100 тысяч долларов.

Полиция вычислила, где живет Годфри, узнав его IP-адрес через аккаунт в соцсети. Годфри признался, что отправил сообщение, но заявил, что сделал это в шутку. Юношу задержали по обвинению в подстрекательстве к убийству.

Источник: internetua.com

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