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Во Франции задержали грузовик на украинской регистрации с 650 кг кокаина

Во Франции задержали грузовик на украинской регистрации с 650 кг кокаина

В ночь на вторник во Франции под Тулузой перехватили грузовик с украинской регистрацией с двумя голландцами – водителем и пассажиром.

Об этом сообщает La Depeche.

По документам, грузовик якобы перевозил рыбу. Однако, таможенников обеспокоило нервное поведение водителя и пассажира, поэтому они отправили автомобиль на более тщательную проверку.

Внутри грузовика таможенники обнаружили 650 кг кокаина. Стоимость "находки" на черном рынке составляет около 40 млн евро.

Оба мужчины - водитель грузовика и пассажир - задержаны. Ожидается, что их вскоре возьмут под арест.

Отмечается, что последний раз крупную партию кокаина во Франции изымали в сентябре прошлого года - тогда в порту Гавра изъяли 752 кг наркотика.

Напомним, в августе в порту бельгийского города Гент обнаружили партию кокаина на 100 млн евро.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: наркотики

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