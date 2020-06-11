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Во Франции запретили рекламу с российским артистом-террористом

Во Франции запретили рекламу с российским артистом-террористом

Французский производитель молочных продуктов Danone после обращения украинских дипломатов прекратил рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур на своей странице в Twitter. «У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного аппетита», — написал посол.

Перед этим украинские дипломаты во Франции сообщили филиалу французской компании Danone Russia, что актер Михаил Пореченков, который лично стрелял по защитникам донецкого аэропорта, является прислужником кремлевских террористов.

В Украине Пореченков объявлен в розыск за террористическую деятельность.

Между тем, новый министр культуры Ткаченко считает, что запрет на въезд российских актеров не может быть основанием для запрета фильмов.

Источник: ua.news/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: терроризм

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