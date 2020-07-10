Во время карантина мошенники активнее крадут деньги с платежных карт украинцев

В НБУ рассказали о том, какими способами мошенники отбирают у украинцев деньги.

Самыми частыми случаями признали телефонное мошенничество и социальную инженерию. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Департаменте платежных систем провели тщательный анализ и поделились выводами. Так, директор департамента Алексей Шабан отмечает, что самое важное качество для держателя любой банковской карты — это осторожность. В который раз он напомнил украинцам о недопустимости передачи своих личных данных (ПИН-код карты, ее номер, CVV-код и т. д.). Еще один важный момент — банк никогда не будет инициировать какие-то процессы, если клиент его об этом не просил. Блокировка карты, ее разблокировка, замена — все это сначала должен озвучить клиент.

«Если вы получили такой звонок — якобы от банка или службы безопасности, и даже от Национального банка — это 100% мошенники. Сразу прекращайте такой разговор», — добавил Шабан.

В связи с карантином и переходом многих организаций и служб на другой режим работы, мошенники разработали новую схему. Сообщая гражданину о компенсации, которую ему якобы начислили в связи с карантином, мошенники просят личные данные для зачисления денег на карту.

Ну, а распространенный способ телефонного мошенничества — звонки от родственников, которые якобы попали в беду — набирает обороты. Несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ, украинцы все так же попадаются на эту удочку и переводят деньги на лечение, спасение и даже откуп от полиции.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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