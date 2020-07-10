Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:47
Просмотров: 99

Во время карантина мошенники активнее крадут деньги с платежных карт украинцев

Во время карантина мошенники активнее крадут деньги с платежных карт украинцев

В НБУ рассказали о том, какими способами мошенники отбирают у украинцев деньги.

Самыми частыми случаями признали телефонное мошенничество и социальную инженерию. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Департаменте платежных систем провели тщательный анализ и поделились выводами. Так, директор департамента Алексей Шабан отмечает, что самое важное качество для держателя любой банковской карты — это осторожность. В который раз он напомнил украинцам о недопустимости передачи своих личных данных (ПИН-код карты, ее номер, CVV-код и т. д.). Еще один важный момент — банк никогда не будет инициировать какие-то процессы, если клиент его об этом не просил. Блокировка карты, ее разблокировка, замена — все это сначала должен озвучить клиент.

«Если вы получили такой звонок — якобы от банка или службы безопасности, и даже от Национального банка — это 100% мошенники. Сразу прекращайте такой разговор», — добавил Шабан.

В связи с карантином и переходом многих организаций и служб на другой режим работы, мошенники разработали новую схему. Сообщая гражданину о компенсации, которую ему якобы начислили в связи с карантином, мошенники просят личные данные для зачисления денег на карту.

Ну, а распространенный способ телефонного мошенничества — звонки от родственников, которые якобы попали в беду — набирает обороты. Несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ, украинцы все так же попадаются на эту удочку и переводят деньги на лечение, спасение и даже откуп от полиции.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На київському авіаремонтному "Заводі 410 ЦА" за тиждень відновили пошкоджений АН-26 (ФОТО)
Сегодня 08:52    37
У місті Соледар Донецької області відкрили Центр безпеки громадян
Сегодня 08:33    43
Мінцифра презентуватиме інтерактивну мапу інфраструктури підтримки підприємництва
Сегодня 08:24    67
Мінфін: Є всі підстави вважати, що Україна виходить із кризи
Сегодня 07:56    81
Національний музей історії України у Другій світовій війні відчиняє свої двері для відвідувачів
Сегодня 07:12    70
Інфляція в нашій ситуації повинна бути 8-9% — голова Мінекономіки
Сегодня 07:03    73
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 9 липня
Сегодня 06:45    69
Максим Степанов: Українці, які повернулися з-за кордону можуть припинити 14 денну самоізоляцію здавши ПЛР тест
Сегодня 06:27    81
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:09    102
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    82
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 