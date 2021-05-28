Во время отпусков возросло количество квартирных краж: как уберечь свой дом от воров – рассказывают специалисты

Это видео зафиксировала одна из камер наблюдения жилого дома. Мужчина ходит у дверей квартир, присматривается, осматривает другие двери на этаже.

И таких видео в соцсетях становится все больше. Именно по такой схеме обычно действуют квартирные воры. Они сначала приходят в дом и дергают двери за ручки, чтобы проверить, не забыли ли владельцы замкнуть свой дом.

Если им все же удается найти открытую квартиру, то грабители быстро выносят из дома ценные вещи, чаще - деньги и украшения, но иногда забирают и бытовые вещи.

Количество квартирных краж за последнее время увеличилось, рассказывает Александр Кабанник, заместитель командира роты полиции охраны, но пик, говорит, ожидается летом.

Александр Кабанник, заместитель командира роты полиции охраны

Як показує практика, частіше крадіжки квартир відбуваються влітку. Влітку вони відбуваються в зв’язку з тим, що більша частина громадян відправляються у відпустку. Як правило так звані крадії діють за схожим алгоритмом.

Обычно воры пытаются проникнуть в квартиры ночью, но бывают случаи, когда они забираются в дом и днем. Если квартира находится на первом этаже, то грабители могут воспользоваться окном. Запертая дверь также не станет помехой для воров, ведь с помощью отмычек они с легкость открывают закрытые квартиры.

Уберечь свое жилье от посягательств квартирных воров можно, говорят в полиции, стоит быть осторожным, и во время отпуска не постить фото в соцсети с отдыха, чтобы воры не знали, что квартира осталась без присмотра.

Еще можно договориться с соседями, чтобы они присмотрели за домом, пока нет хозяев.

Но лучший результат даст установленная сигнализация. Уже в этом году благодаря ей удалось задержать уже более 179 воров.

Александр Кабанник, заместитель командира роты полиции охраны

Ми працюємо на договірних засадах. Встановлення мінімального пакету приборів технічних засобів охорони коштує 6500 гривень абонплата при цьому коштує 270 гривень щомісяця.

В полиции также напоминают, что стоит обращать внимание на посторонних людей, которые ходят по подъездам и высматривают, а в случае необходимости сразу вызвать полицию.





Агентство Телевидения Новости