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Во время пьяной ссоры мужчина до смерти забил своего знакомого стулом

Во время пьяной ссоры мужчина до смерти забил своего знакомого стулом

В Харьковском районе правоохранители задержали жителя поселка Подолёх по подозрению в умышленном убийстве.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 июня в полицию обратился 64-летний мужчина и рассказал, что когда он позвонил своему племяннику, но вместо него трубку взял неизвестный и сказал, что его родственник умер.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в квартире на полу тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями.

Задержанный - безработный, ранее судимый 38-летний мужчина, который был знаком с  погибшим. Злоумышленник не стал отрицать своей вины и рассказал, что во время распития спиртных напитков между ними возникла ссора, в ходе которой он стулом и руками избил потерпевшего по голове и туловищу. 

После чего мужчина забрал мобильный телефон у умершего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Агентство Телевидения Новости

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