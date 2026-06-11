Водійське посвідчення за 400 доларів США: БЕБ завершило розслідування щодо трьох волинян, які підробляли документи

На Волині судитимуть трьох осіб, які, за даними слідства, виготовляли та збували підроблені документи державного зразка. Фальшиві посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів виготовляли з використанням голографічних захисних елементів. Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, незаконну діяльність організував житель Луцького району. У власному домоволодінні він облаштував робоче місце з обладнанням для виготовлення підроблених документів.

Також фігурант незаконно придбав і зберігав голографічні захисні елементи, які використовував під час виготовлення фальшивих посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

До схеми чоловік залучив двох спільників. Вони шукали потенційних клієнтів, приймали від них необхідні дані та передавали готові документи. Вартість одного фальшивого посвідчення водія становила від 300 до 400 доларів США.

Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені документи, обладнання для їх виготовлення, ламінувальні стрічки, захисні плівки, готівку та інші предмети, що підтверджують незаконну діяльність.

Фігурантам повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів та їх збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб. Крім того, організатору схеми інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів.

Оперативний супровід здійснювали працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11299

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