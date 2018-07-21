«Военкоматы» оккупантов перешли к «принудиловке» и репрессиям - разведка

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российскими оккупационными администрациями усиливаются меры по формированию мобилизационного резерва 1 и 2 АК ВС РФ.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в деятельности военных комиссариатов оккупантов отмечается переход от агитационно-пропагандистских и информационных мероприятий (распространение объявлений и листовок, вброс повесток в почтовые ящики и т.д.) к репрессивно-принудительным с привлечением сотрудников т.н. «силовых ведомств».

В частности, на отдельных предприятиях оккупированных территорий под угрозами привлечения к т.н. «уголовной ответственности за уклонение от исполнения воинской обязанности», осуществляется принудительное привлечение работников мужского пола (в возрасте от 18 до 50 лет) к прохождению медицинских комиссий с целью определения пригодности «к прохождению военной службы и постановки на воинский учет».

В то же время отмечается увеличение случаев задержания на улицах оккупированных населенных пунктов представителей указанной категории т.н. военными патрулями с последующим сопровождением в военкоматы.

Источник: sprotyv.info

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