Вони думають нас зламати

6-річний хлопчик біля могили своєї мами. Буча.

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Заступник голови ради безпеки Росії (тобто Путіна) і екс-президента Росії Дмітрій Медведєв (позивний – Айфончик) написав текст про те, що «глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует». Кінець цитати.

Завжди балдію коли мені намагаються пояснити що мене не існує. Що не існувало моїх предків які говорили виключно українською. Що не існувало боротьби українців за свою свободу. Ну ладно, бувають божевільні які стверджують що земля, не сфера, а над нами простерлася небесна твердь. Або, що КОВІД не існує. Ідіоти – що поробиш?

Зі тексту Медведєва я дізнався дивовижні подробиці про країну в якій живу від дня її створення. Українських радикалів виховала українська школа. Що «пасіонарна частина українців останні 30 років молилася на Третій Рейх». Серйозно? І за Кучми? І за Януковича? За прем’єра Азарова та іншу яничарську братію, яка зараз сидить у Москві? Було б смішно, якби не таке: «Преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистских прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине!»

Я не маю жодних ілюзій щодо ідейності позивного Айфончик. Цей професійний підлабузник завжди говорить виключно те, що приємно чути його баріну Путіну. Типу з іншими моральними якості Путін не довірив би посидіти президентський термін замість себе. Таке довірять тільки особливо відданим пахолкам. Очевидно, позивний Айфончик транслює те, що не наважується говорити сам Путін. Медведєв говорить нам, що якщо «українець = фашист», значить убивати українців – норма.

Але мова не про це. Знаєте, що мені нагадують от такі заяви російських державних діячів? Вони нагадують мені заяви чудиків, які всілися на тону тротилу, тримають підривник у руках і переконують всіх, що от зараз вони долетять до Сатурну. Я переконаний, що теорії такі чудики під свої слова підводитимуть дивовижні. З реалізацією станеться якось негарно. Те саме – тут.

Очевидно, ці типи не уявляли собі що таке війна з українцями. Вони всерйоз переконані що нас можна переламати одним ударом. Так намагався діяти Петро І, коли після провалу виступу гетьмана Мазепи загнав до Гетьманщини (навіть не України) 60-тисячний контингент (у Мазепи в кращі часи було не більше 50 тис. козаків) та ламав старшину репресіями (Полуботко, Апостол). Закінчилося все це тим, що Москві довелося з козацької старшиною домовлятися – бо тримати там контингенти виявилося для казни Імперії справою не підйомною. Українську ідентичність ламали 300 років, від закриття Могилянської академії до Валуєвських циркулярів, Голодомору, більшовицьких репресій та радянської політики русифікації. І що?

Я чудово знаю цю тезу московської образованщини, ніби до українців завжди були надто добрими і лояльними, а треба було жорстко… Ці ідіоти тупо не прочитали в історії, що створення УРСР це був не «розкол єдиного руССкава народу», а компроміс з українцями, бо навіть Компарія України говорила про національну автономію – тільки більшовицьку. А ідеї українських більшовиків мало відрізнялися від ідей соціаліста Петлюри. Московська образованщина не хоче помічати, що українізація 20-х років в УРСР була поступкою, в умовах коли по всій Україні чинили опір загони повстанців Отаманщини. Вони не прочитали скільки часу і якими ресурсами давили УПА. Вони вирішили, що вони зможуть зробити те що не вдалося царизму та більшовикам – зламають українців. Переконають нас ніби нас не існує… Ідіоти – що поробиш?

Скажу так. Вони не перші. З тими самими ідеями у 1918 р. до Києва припхалися загони Муравйова – і вони теж влаштовували різанину. Результатом тоді була панічна втеча московських зайд від наступаючих полків Запорізького корпусу. За 100 років багато змінилося. Українці нині уже далеко не ті, які були у 1918 р. Тікатимуть окупанти жваво. Так, що й дорогу забудуть. Все попереду.

Источник: facebook.com

Автор: Печера дракона

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