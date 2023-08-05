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Воєнкомгейт: є нові затримання та відправлення на передову

Воєнкомгейт: є нові затримання та відправлення на передову

● Керівника військкомату Полтавщини СБУ викрила на хабарі. За хабар воєнком нібито обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з військового обліку п'яти комерційних транспортних засобів задля переоформлення автомобілів в умовах воєнного стану.

● За безпідставну винагороду підлеглим у мільйон гривень цього ж дня затримали донецького обласного воєнкома. Раніше чоловік очолював Запорізький обласний ТЦК.

● Напередодні Одеський обласний ТЦК повідомив, що відправив на передову воєнкома з міста Южне та двох його соратників внаслідок суспільного резонансу.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/15082

Новости портала «Весь Харьков»

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