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Воєнкомгейт: є нові затримання та відправлення на передову
● Керівника військкомату Полтавщини СБУ викрила на хабарі. За хабар воєнком нібито обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з військового обліку п'яти комерційних транспортних засобів задля переоформлення автомобілів в умовах воєнного стану.
● За безпідставну винагороду підлеглим у мільйон гривень цього ж дня затримали донецького обласного воєнкома. Раніше чоловік очолював Запорізький обласний ТЦК.
● Напередодні Одеський обласний ТЦК повідомив, що відправив на передову воєнкома з міста Южне та двох його соратників внаслідок суспільного резонансу.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/15082