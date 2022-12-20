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Воєнні злочини росії
На цей час, 54 тис. воєнних злочинів та злочинів агресії зареєстровано лише в Україні. Терористи повинні відповідати за скоєне.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/1684
На цей час, 54 тис. воєнних злочинів та злочинів агресії зареєстровано лише в Україні. Терористи повинні відповідати за скоєне.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/1684
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