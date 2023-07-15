Ворожі «адміністрації» на ТОТ безуспішно шукають рух опору і заохочують доноси за «винагороду»

Загарбницька «влада» Запоріжжя та Херсонщини обіцяє українцям, які здадуть сусідів через анонімні чат-боти або у відділках каральних органів, «заохочення», повідомляє Центр національного спротиву.

росіяни вдосконалюють систему доносів для реалізації політики терору і «приборкання партизанського руху» на ТОТ. Доноси «легітимізують» терор в очах окупантів, адже дають підстави затримувати українців й відправляти їх до підвалу.

У ЦНС зазначають, що терористи не розбираються чи співпрацювала людина з Силами оборони, чи ні, а родичам затриманих не пояснюють причини затримання і де людина утримується.

https://t.me/spravdi/31490

Новости портала «Весь Харьков»