Ворожі «адміністрації» на ТОТ безуспішно шукають рух опору і заохочують доноси за «винагороду»
Загарбницька «влада» Запоріжжя та Херсонщини обіцяє українцям, які здадуть сусідів через анонімні чат-боти або у відділках каральних органів, «заохочення», повідомляє Центр національного спротиву.
росіяни вдосконалюють систему доносів для реалізації політики терору і «приборкання партизанського руху» на ТОТ. Доноси «легітимізують» терор в очах окупантів, адже дають підстави затримувати українців й відправляти їх до підвалу.
У ЦНС зазначають, що терористи не розбираються чи співпрацювала людина з Силами оборони, чи ні, а родичам затриманих не пояснюють причини затримання і де людина утримується.
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