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Ворожого агента з Краматорська засудили на 14 років

Ворожого агента з Краматорська засудили на 14 років

Мешканця Краматорська Донецької області засудили до 14 років позбавлення волі за роботу на ворога. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, поплічником окупантів є місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник спецслужб рф. Серед основних завдань поплічника ворога було виявлення бойових позицій ЗСУ та Нацгвардії в районі міста. Він передавав місця перебування та маршрути переміщення співробітників українських правоохоронців на території регіону.

За вказівкою загарбників він об’їжджав територію райцентру і фіксував переміщення українських військ.

Отриману інформацію агент передавав своєму російському куратору у вигляді позначок геолокацій на електронних картах. Для комунікації використовували анонімні месенджери. За це зловмисник отримував гроші. Сума залежала від актуальності та важливості розвідувальних відомостей

Зловмисника затримали в результаті спецоперації контррозвідки у травні цього року. У нього вилучено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 КК(надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України).

Джерело: 368.media

Новости портала «Весь Харьков»

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