Ворвались в дом и пытали утюгом: в Харькове задержали трех грабителей (ФОТО)

Из дома пострадавшей вынесли 60 000 евро, 50 000 долларов, изделия из золота и наручные часы.

Ночью 19 мая в дом по улице Академика Погорелова в Харьков забрались трое мужчин. В доме была только 56-летняя женщина, которая уже спала. Об этом сообщили в пресс-центре Харьковской областной прокуратуры.

Следователи установлено, что когда женщина проснулась от шума и вышла посмотреть, в чем дело, один из грабителей ударил ее в лицо. Пострадавшая упала на пол, ее схватили, а руки и ноги замотали скотчем. Затем женщина рассказала грабителям, где хранит деньги.

“Однако этого им оказалось мало. Злоумышленники спросили, где в доме находится сейф. Услышав в ответ, что сейфа нет, они включили утюг и стали прикладывать его к телу потерпевшей. Женщина потеряла сознание. Ее привели в чувство и стали угрожать, что продолжат пытать. Потерпевшая рассказала о места хранения средств и ценных вещей. Нападавшие забрали их и покинули место происшествия”, – отметили в прессс-центре прокуратуры

Так, злоумышленники забрали 60 000 евро, 50 000 долларов США, изделия из золота и наручные часы. По информации следователя, 20 апреля трех нападающих задержали на трассе Киев-Житомир вблизи столицы. Ими оказались 37-летний житель Луцка, а также 45-летний и 44-летний жители Львова.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по факту разбоя (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Прокуратура будет просить для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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