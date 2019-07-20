Воры вынесли из двух банкоматов около миллиона - полиция

Общая сумма средств, которыми удалось завладеть грабителям, в результате ограбления двух банкоматов в Харькове составляет около миллиона гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой направоохранительные органы.

В одном из взорванных банкоматов грабители унесли более 800 тысяч гривен, а во втором - около 150 тысяч.

Примечательно, что ограбление произошло с разницей во времени менее чем час.

Напомним, ночью 19 июля в Харькове были подорваны и ограблены два банкомата. В обоих случаях взрывом были повреждены не только банкоматы, а стены помещений, где они были установлены. Грабителям удалось завладеть деньгами и скрыться с места преступления.

В обоих случаях были возбуждены уголовные производства по ст.185 (кража), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

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