«Вот, на углу пацанов вырезали на днях ночью. Миномётчиков тут, метров, наверное, 500 от нас» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф про ситуацію біля Лиману та Кремінної

● окупант розповідає про втрати особового складу, за яких із 90 осіб після штурму живими лишилися 6;

● «здесь и командиры ещё тупорылые, ему тут объясняешь, а он, бл*, ему пох*й, идите»;

● «по новостям-то всё показывают, говорят, что всё красиво и пушисто»;

● «это не скоро закончится, тут просто п*здец, не та война»;

● «пацаны все, которые в Чечне были, говорят *бать-*бать,куда мы попали нах*й»;

● «сверху летят, нах*й, птички *баные, скидывают воки-х*еки».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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