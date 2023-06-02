Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:02
Просмотров: 112

«Вот, на углу пацанов вырезали на днях ночью. Миномётчиков тут, метров, наверное, 500 от нас» - перехоплення ГУР

«Вот, на углу пацанов вырезали на днях ночью. Миномётчиков тут, метров, наверное, 500 от нас» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф про ситуацію біля Лиману та Кремінної

● окупант розповідає про втрати особового складу, за яких із 90 осіб після штурму живими лишилися 6;

● «здесь и командиры ещё тупорылые, ему тут объясняешь, а он, бл*, ему пох*й, идите»;

● «по новостям-то всё показывают, говорят, что всё красиво и пушисто»;

● «это не скоро закончится, тут просто п*здец, не та война»;

● «пацаны все, которые в Чечне были, говорят *бать-*бать,куда мы попали нах*й»;

● «сверху летят, нах*й, птички *баные, скидывают воки-х*еки».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глава СК РФ Бастрыкин о детях
Сегодня 08:57    60
У рф стверджують, що ЄС без неї зубожів і запровадив продуктові талони. Це – неправда
Сегодня 08:46    76
Харківщина. 2 червня
Сегодня 08:38    69
ВАКС вдвічі зменшив заставу Насірову: з 523 до 261 млн грн
Сегодня 08:35    73
Z-помойки понесли фейк с цитатой Майи Санду
Сегодня 08:24    83
Лавров підбирає бункерному нових друзів… на дні африканського континенту
Сегодня 08:12    120
ISW, 1 июня
Сегодня 08:08    107
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно
Сегодня 07:55    91
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 червня 2023 року
Сегодня 07:52    106
СБУ повідомила про підозру митрополиту і секретарю УПЦ (МП) з Житомирщини
Сегодня 07:52    88
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 