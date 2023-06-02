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«Вот, на углу пацанов вырезали на днях ночью. Миномётчиков тут, метров, наверное, 500 от нас» - перехоплення ГУР
Військовослужбовець рф про ситуацію біля Лиману та Кремінної
● окупант розповідає про втрати особового складу, за яких із 90 осіб після штурму живими лишилися 6;
● «здесь и командиры ещё тупорылые, ему тут объясняешь, а он, бл*, ему пох*й, идите»;
● «по новостям-то всё показывают, говорят, что всё красиво и пушисто»;
● «это не скоро закончится, тут просто п*здец, не та война»;
● «пацаны все, которые в Чечне были, говорят *бать-*бать,куда мы попали нах*й»;
● «сверху летят, нах*й, птички *баные, скидывают воки-х*еки».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua