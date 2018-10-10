Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:34
Просмотров: 181

Возле кинотеатра в центре Харькова ограбили охранника

Возле кинотеатра в центре Харькова ограбили охранника

Харьковские правоохранители задержали двух молодых людей за совершение разбойного нападения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации  ГУНП в Харьковской области.

16 сентября у парковки одного из кинотеатров по улице Сумской двое мужчин, угрожая охраннику предметом, похожим на пистолет, завладели кассой в сумме 9915 гривен и скрылись.

Правоохранители установили и разыскали злоумышленников.

Ими оказались 35-летний харьковчанин и 32-летний житель Валковского района.

Их полицейские задержали и доставили в полицию.

Сведения о событии были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Индустриальном районе мужчина за четверть часа совершил грабеж и разбой
03.10.2018 15:11    189
В Холодногорском районе на улице ограбили женщину
30.09.2018 14:09    314
В Харьковской области за кражу из частного дома задержали двоих мужчин
29.09.2018 13:09    207
В Харькове на улице ограбили женщину
29.09.2018 11:43    298
Непрошеные гости отобрали у харьковчанина технику
28.09.2018 11:54    293
В Основянском районе задержали уличного грабителя
27.09.2018 10:54    169
На Харьковщине парень ответит за двойную кражу и каннабис
26.09.2018 10:22    139
В Лозовском районе двое мужчин ограбили магазин
25.09.2018 13:01    114
В Харькове на остановке обокрали мужчину
23.09.2018 14:22    456
В Холодногорском районе в кафе ограбили харьковчанина
20.09.2018 12:44    255
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 