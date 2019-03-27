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Возле Кремля украли кабель правительственной связи

Возле Кремля украли кабель правительственной связи

Неизвестные украли фрагмент кабеля правительственной связи из коллектора под Большим Москворецким мостом рядом с Кремлем, сообщает «Московский комсомолец».

Исчезновение обнаружили 25 марта, с заявлением в полицию обратился 34-летний москвич. Полиция ведёт расследование. По данным РБК, камер видеонаблюдения в месте, где произошла кража, не было.

В 2013 году у кремлевской стены пьяные кавказцы избили полицейских.

В 2014 году сайт «Шалтай-Болтай» украл у бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича план выхода из кризиса, слив его переписку с коллегами в общий доступ.

В 2017 году с выставки в Госдуме украли ставропольский хамон.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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